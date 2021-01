Fonte Nuova, conclusa la bonifica della condotta idrica su via di Santa Lucia

“Sono terminati i lavori di bonifica della condotta idrica di via di S. Lucia”, lo comunica l’assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Fonte Nuova Lorena Colasanti. Questa mattina si è tenuta una riunione tra l’amministrazione comunale, Acea Ato 2 e la ditta esecutrice dei lavori. Da domani i lavori riprenderanno su via Palombarese nel tratto compreso tra via Molise e via Venezia Tridentina “al fine di favorire la messa in funzione e completare gli allacci ai contatori privati del tratto già realizzato”.