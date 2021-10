Fonte Nuova compie 20 anni, nel week-end i festeggiamenti

È tutto pronto per i festeggiamenti, venerdì 15 ottobre Fonte Nuova compirà i suoi primi 20 anni di vita. Il Comune alle porte di Roma, diviso tra Tor Lupara e Santa Lucia e nato dopo la scissione delle rispettive frazioni da Mentana e Guidonia, celebrerà questo importante traguardo con una serie di eventi che si terranno nel prossimo week-end.



Il programma



Il sindaco e l’amministrazione comunale, grazie al contributo fondamentale delle associazioni che attualmente e continuativamente si sono distinte negli anni per il loro apporto culturale, sociale, ludico e di controllo del territorio, sono lieti di invitare tutti i cittadini alle celebrazioni per il Ventennale dell’istituzione del Comune di Fonte Nuova.

Il programma prevede nella mattina di venerdì una cerimonia nella sala consiliare, nel corso della quale attraverso il racconto di amministratori del presente e del passato verrà rievocata la storia della fondazione del Comune di Fonte Nuova. Dalle 20.00 la festa si sposterà a Santa Lucia in piazza delle Rose, che sarà animata da stand gastronomici, banchi e giostre. La serata proseguirà con l’esibizione del New Dance Studio 90, con il concorso del Piatto Fontenuovese e con lo spettacolo comico di Pablo e Pedro.

Sabato 16 ottobre, sempre in piazza delle Rose, dalle 20.00 sarà possibile assistere all’esibizione Hip Hop The Dream e allo spettacolo comico di Gianluca “Scintilla” Fubelli.

I festeggiamenti si chiuderanno nella serata di domenica 17 ottobre, ancora una volta in piazza a Santa Lucia, con il concorso di Miss e Mister Fonte Nuova e la selezione ufficiale per Miss Principessa d’Europa. Al termine della manifestazione è previsto un concerto cover di Michael Jackson.



Tutti gli eventi in programma sono organizzati dal Comune di Fonte Nuova in collaborazione con Associazione Culturale delle Rose 2.0, Pro Loco Fonte Nuova, Associazione Commercianti Fonte Nuova e Dintorni SCFN, Obiettivo E20, A.I.S.A. Ispettori Ambientali e NOGRA Guardie Zoofile e la Polizia Locale. Parteciperanno ai momenti istituzionali le Guardie Giurate Volontarie, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’ANSI, la Croce Rossa, Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Fonte Nuova, le Forze dell’Ordine e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Durante i tre giorni di festa sarà presente in loco Radio Everywhere.