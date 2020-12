Fonte Nuova, come richiedere i Buoni Spesa

Il Comune di Fonte Nuova ha pubblicato il bando relativo ai Buoni Spesa, finanziato da Regione Lazio e Governo attraverso il Decreto Ristori ter. La misura è rivolta alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica a causa dell’emergenza sanitaria.



I parametri



Per richiedere il sussidio i beneficiari devono soddisfare determinati requisiti. In particolare, è necessario essere residenti o domiciliati nel Comune di Fonte Nuova; i cittadini stranieri, non appartenenti all’Ue, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; i richiedenti devono trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; inoltre, devono essere in carico ai servizi sociali comunali o distrettuali, in caso contrario i servizi sociali acquisiranno le autocertificazioni per le verifiche del caso.

Costituisce un criterio di priorità non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da enti pubblici (es. reddito di cittadinanza) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile comunque procedere alla concessione del contributo anche in presenza di altre forme di sostegno al reddito e previa certificazione dei servizi sociali competenti.



Come richiedere i buoni



La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito form online entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 14 dicembre 2020. Per ogni chiarimento sulla compilazione della richiesta è possibile contattare il Comune di Fonte Nuova telefonicamente al numero 06905522605 o via e-mail a buonispesacovid@fonte-nuova.it, dalle 8.30 alle 13.30 nei giorni 9-10-11-14 dicembre.