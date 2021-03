Fonte Nuova, Capolei: “Incontro proficuo con Spurio, faremo un ottimo lavoro per il territorio”

Continua la fase di riorganizzazione del centrodestra nel Nordest romano. Dopo aver partecipato all’inaugurazione del nuovo Club Forza Italia a Monterotondo nei giorni scorsi, Fabio Capolei consigliere regionale di Energie per l’Italia ha incontrato Gian Maria Spurio consigliere comunale a Fonte Nuova nonché delegato di Forza Italia del collegio 12 – Lazio 1.

“Stiamo costruendo una squadra di alto livello composta da donne e uomini molto preparati, per rafforzare la nostra presenza sui territori – ha dichiarato il consigliere regionale a margine dell’incontro –. Ieri ho avuto il piacere di incontrare il Consigliere comunale di Fonte Nuova Gian Maria Spurio, un uomo che, come noi, ama molto lavorare per il territorio e che nel tempo ha dimostrato grandi capacità politiche”.

“Con Spurio – sottolinea Capolei – condividiamo molte idee, per questo sono convinto che insieme daremo vita a numerose iniziative, nel comune di Fonte Nuova e non solo. Siamo pronti a lavorare insieme”.