Fonte Nuova, caos cantieri l’associazione Pro Santa Lucia scrive al Comune

A Santa Lucia la viabilità nelle ultime settimane è diventata impossibile e la pazienza dei cittadini è terminata. L’associazione Pro Santa Lucia scrive all’amministrazione comunale per chiedere una riorganizzazione dei cantieri che paralizzano il traffico su via Palombarese, l’arteria principale della frazione di Fonte Nuova. Lungo la provinciale attualmente sono presenti più interventi attivi, uno di questi riguarda la sostituzione della condotta idrica da parte di Acea.

“Negli ultimi giorni c’era il cantiere su via Palombarese in tre punti ed inoltre molte delle vie secondarie erano chiuse per ulteriori cantieri rendendo quasi impossibile la circolazione – spiega nella lettera all’amministrazione il presidente di Pro Santa Lucia Luca Ciardulli –, tanto che anche quei cittadini che fino ad oggi si erano lamentati di meno hanno iniziato anche loro a far sentire la propria voce”.

Secondo Ciardulli anche “la percorribilità delle vie secondarie trova spesso ostacoli anche per mezzi parcheggiati in maniera non opportuna, anche dalle stesse ditte che svolgono i diversi lavori sul territorio”.

Pro Santa Lucia auspica una riorganizzazione dei lavori in modo da favorire il deflusso del traffico.

“Riteniamo opportuno che tutti i cantieri programmati sul territorio vengano messi a sistema affinché abbiano l’impatto minore possibile sulla viabilità – conclude Ciardulli –, sia per i singoli cittadini, ma soprattutto per i commercianti che da anni si trovano a vivere una situazione anacronistica di lavori interminabili, dovuta sia all’assenza di interventi negli anni passati sia ad altre situazioni. Una programmazione ragionata dei cantieri e l’eliminazione dei sensi unici che ad oggi non sono più utili potrebbero sicuramente alleggerire la situazione e rendere così più fruttuoso il lavoro e le migliorie che l’amministrazione ha programmato nella nostra frazione”.