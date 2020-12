Fonte Nuova, cambia la viabilità su via di Santa Lucia

Cambia temporaneamente la viabilità a Santa Lucia, ancora una volta. Per agevolare il traffico veicolare e i lavori di rifacimento della rete idrica, da oggi un’ordinanza ha istituito una deviazione obbligatoria e due sensi unici. A comunicarlo l’assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Fonte Nuova Lorena Colasanti. In particolare, in via di Santa Lucia dal civico 86 fino all’intersezione con via Piemonte, in direzione via Palombarese è stato predisposto un percorso alternativo, con obbligo di svolta su via Alpi, via Lago di Bolsena, via Liguria con esito in via Palombarese ad esclusione del trasporto pubblico, scolastico, mezzi pesanti e soccorso. Per chi transita in direzione Tor Lupara è stato istituito il senso unico, sempre in quel tratto di via di Santa Lucia. Inoltre, per agevolare il deflusso del traffico, sono stati istituiti il divieto di sosta in via Liguria ed il senso unico direzione via Liguria sul tratto di via Lago di Bolsena da intersezione via Piemonte a intersezione via Liguria.