Un bilancio negativo quello della notte di Capodanno in piazza Padre Pio a Fonte Nuova. Un gruppo di ragazzi ha danneggiato pesantemente tutte le strutture natalizie che abbellivano la piazza principale di Tor Lupara. I gonfiabili e l’albero di Natale noleggiati dal Comune sono stati deturpati dall’esplosione di botti e petardi. Tutti gli oggetti contenuti all’interno dell’igloo, tra cui anche le letterine dei bambini per Babbo Natale, sono stati distrutti.

“Già nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi molto giovani aveva iniziato a vandalizzare la piazza, facendo saltare i tombini e i secchi della spazzatura attraverso l’esplosione di petardi. Io stesso ho dovuto rimettere a posto i tombini – spiega l’assessore alla Cultura Maurizio Guccini –. Il 26 dicembre durante tutto il concerto di musica classica ancora una volta un gruppo di ragazzi ha sparato botti, disturbando l’esecuzione dei musicisti. Solo l’intervento dei Carabinieri ha riportato la situazione alla normalità e ha consentito il regolare svolgimento dell’evento. Non so se questi eventi siano correlati tra loro”.

Intanto per quel che riguarda i danni, quasi sicuramente toccherà all’amministrazione regolare il conto.

“L’igloo è stato ritirato su e abbiamo tappato i buchi. Probabilmente saremo costretti a risarcire l’azienda dalla quale il Comune ha noleggiato queste attrezzature – continua Guccini –. Stiamo raccogliendo il materiale per presentare una denuncia contro ignoti sperando che si arrivi a identificare i responsabili”.

Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza poste nella piazza sono al vaglio della Polizia Locale di Fonte Nuova, ma non finisce qui.

“A breve saranno prese altre iniziative in merito: Fonte Nuova è una Comunità che non può essere ostaggio di bande di vandali e l’amministrazione metterà in campo tutte le risorse disponibili affinché ciò non accada più”, spiegano dal Comune.