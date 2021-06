Fonte Nuova, Asia Lupo vince la terza edizione di Racconta Koinè

La vincitrice della terza edizione del concorso letterario Racconta Koinè, promosso dalla coop sociale La Lanterna di Diogene capofila del progetto L’Atelier Koinè, è Asia Lupo della III A dell’Istituto Luigi Pirandello di Santa Lucia, a Fonte Nuova. Il concorso quest’ anno ha avuto come tema la “Distanza liquida” e ha visto la partecipazione di molti studenti degli Istituti Comprensivi e delle scuole superiori di Lazio, Calabria e Sicilia.



La vittoria di Occhi



Asia Lupo ha vinto il primo premio con Occhi. Seconda classificata Ilenia Rizzuto della I F Liceo Classico Pitagora Crotone con Racconto senza titolo. Terza classificata Elisa Pirina, della III A, I.C. Campanari di Monterotondo con Caro diario. Menzione speciale per Distanza liquida di Valentina Vallies, dell’Istituto Giovanni XXIII di Crotone.

“Si premia la scelta di utilizzare l’occhio, lo strumento visivo nel suo rappresentare lo sguardo stupito, la modalità sensoriale con cui l’adolescente si rapporta con il disagio di un cambiamento inaspettato di una quotidianità stravolta – spiega la giuria nelle motivazioni della scelta del racconto di Asia Lupo –. Le stesse parole assumono una nuova valenza, ma nella stessa area di significato che rimanda al freddo e al buio. Su tutte prevale il “Virus” associato alla parola allarme, per cui occorre fare massima attenzione. Il racconto procede di pari passo con il trascorrer della giornata scolastica, risolto in una struttura fatta di cambi d’ora e di alternarsi dei professori, delle azioni quotidiane dei compagni, ognuno rappresentato con il nome e l’azione che lo distingue. Su ogni paura prevale il timore di ogni studente, quello dell’interrogazione che si esplicita nello scambio di sguardi fra allievo e professore e sono gli occhi a raccontare. Lo sguardo, quello che scorgiamo dietro una mascherina, che a volte ci protegge, altre volte ci limita, ma che resta il baluardo di salvezza, insieme al gesto, dalla distanza, e dalla solitudine”.

Giuria e ospiti



I racconti vincitori sono stati giudicati dall’associazione di Librinfestival, una realtà oramai consolidata nell’ambito della valorizzazione della piccola editoria e dalle loro organizzatrici Silvia Di Tosti e Giusy Radicchio. Ospiti della serata la scrittrice Asia Vaudo e l’artista Roberto Pavoni che sono in uscita con il libro di racconti “Storie di vecchi e di pane” un piccolo gioiello in edizione limitata scritto dalla Vaudo e illustrato da Pavoni. Quest’ anno Racconta Koinè ha voluto porre l’attenzione sulla scrittura “illustrata” proprio per far conoscere ai ragazzi una modalità di conciliare due forme artistiche in una sincronia che in alcune occasioni può risultare perfetta. Ospite della serata anche l’assessora alla cultura del comune di Monterotondo Marianna Valenti, che ha elogiato il lavoro dei ragazzi, invitandoli a continuare a scrivere.

Il progetto L’Atelier Koinè è selezionato da Impresa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile.