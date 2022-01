Fonte Nuova, arrivano i fondi del Pnrr

Il Comune di Fonte Nuova riceve i finanziamenti per cinque progetti aggiudicandosi il bando per la rigenerazione urbana che mette a disposizione dell’amministrazione comunale i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La giunta Presutti ottiene il massimo: Fonte Nuova, come Mentana, potrà contare su 5 milioni di euro per realizzare i propri progetti. Tra questi la realizzazione dei nuovi centri anziani di Tor Lupara e Santa Lucia e della nuova sala consiliare.



Il bando



Il Comune di Fonte Nuova si è posizionato al secondo posto in graduatoria con il punteggio di 103,5. Verrà erogato un fondo di 5 milioni e 314 mila euro attraverso il quale l’amministrazione potrà realizzare alcune opere che erano già in cantiere e che verranno interamente o in parte finanziate con i soldi del Pnrr.

In particolare, sono stati assegnati 375 mila euro per l’ampliamento della Biblioteca Comunale; 1 milione e 375 mila euro per la ristrutturazione della scuola di via Campania; 1 milione e 400 mila euro per la realizzazione del nuovo Centro Anziani di Tor Lupara e la nuova aula consiliare; 902 mila euro per il nuovo Centro Anziani di Santa Lucia; 1 milione e 280 mila euro per il tratto di pista ciclopedonale su via di Santa Lucia.



Le opere



La Biblioteca Comunale che verrà inaugurata a breve, verrà ulteriormente ampliata: l’edificio, che tuttora ospita le sedute del Consiglio comunale, beneficerà di un intervento di ristrutturazione per aumentare il volume dei locali.

Allo stesso modo, la sala di proprietà del Comune posta a Santa Lucia in piazza delle Rose sarà ampliata e ospiterà il nuovo Centro Anziani della frazione che si estende lungo la via Palombarese.

Sempre a Santa Lucia, i fondi destinati alla scuola di via Campania saranno utilizzati per l’adeguamento antisismico della costruzione.

Per quel che riguarda il progetto della pista ciclabile, il finanziamento coprirà i costi della realizzazione del segmento lungo via di Santa Lucia.

Grazie a questo finanziamento, il Comune riqualificherà anche l’edificio di piazza Padre Pio a Tor Lupara. L’attuale Centro Anziani verrà demolito e sarà edificato da zero, la nuova costruzione verrà realizzata in una posizione più arretrata rispetto all’attuale. Il progetto prevede la destinazione dei nuovi locali posti al piano terra al Centro Anziani di Tor Lupara, mentre al primo piano verrà allestita la nuova aula consiliare che sarà collegata con la torre comunale da una passerella.