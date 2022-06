Fonte Nuova al voto, informazioni utili

Nella giornata di domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00 a Fonte Nuova i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco, a rinnovare il Consiglio comunale e a esprimersi sui 5 quesiti referendari sulla giustizia.

Saranno 4 i plessi scolastici nei quali gli elettori andranno a votare: Piazzale Europa a Tor Lupara (sezioni n. 1-2-3-4-5), Via Brennero a Tor Lupara (sezioni n. 6-7-8-9), Via Cuoco a Tor Lupara (sezioni n. 10-11-12-13-14-21) e Via Appennini a Santa Lucia (sezioni n. 15-16-17-18-19-22). Previsto, come di consueto, un seggio speciale presso il Nomentana Hospital (sezione n. 20).

I seggi accessibili per elettori non deambulanti sono stati predisposti nei plessi di Piazzale Europa (Tor Lupara) e Via Appennini (Santa Lucia). Gli elettori non deambulanti dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Chi ha la necessità di richiedere o rinnovare la tessera elettorale può farlo nella giornata di sabato 11 giugno dalle 9.00 alle 18.00 o durante tutta la giornata di domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00 presso l’Ufficio Elettorale di via Machiavelli 1, a Tor Lupara.