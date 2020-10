Fonte Nuova a quota 132 contagi. I fronti critici

Fonte Nuova segna giorno dopo giorno un importante incremento dei contagi: l’ultimo dato parla di 132 soggetti positivi tra i residenti, uno dei più alti nella provincia e nel Lazio. L’amministrazione ieri è corsa ai ripari e ha organizzato una riunione dell’Ufficio di Presidenza e dei capigruppo nella quale sono state ascoltate le relazioni del Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti e dell’assessore con la delega alla Sanità Manuel Tola. Le criticità emerse dagli interventi riguardano la scuola, gli uffici pubblici, il mercato, le attività commerciali, piazze, giardini e Nomentana Hospital.



Attenzione al Nomentana Hospital



Il primo punto a cui è giunta l’assemblea, che si riaggiornerà ai primi di novembre, riguarda l’assunzione di due vigili per il corpo della Polizia Locale a tempo determinato. I rinforzi sono necessari per svolgere quell’attività di controllo indispensabile per assicurare il rispetto delle norme contenute nel nuovo Dpcm licenziato il 12 ottobre dal governo Conte. L’emergenza sul territorio riguarda anche l’Rsa che in primavera aveva sviluppato un vero e proprio focolaio al suo interno e che ha fatto nuovamente registrare negli ultimi giorni un numero significativo di contagi.

“Ovviamente si è discusso anche del NH e colgo l’occasione per un rapido aggiornamento della situazione: ad oggi risultano 22 pazienti + 8 operatori sanitari positivi al virus – ha dichiarato a margine della riunione la capogruppo di Per Fare Micol Grasselli –. Questa volta però, a differenza dei precedenti mesi, abbiamo avuto un intervento della Asl più tempestivo, e sono stati effettuati tamponi su tutto il personale, i pazienti ed istituito il cordone sanitario”.



Il Pd chiede un intervento sui trasporti



Segnali di distensione sono giunti anche dall’opposizione. Federico Del Baglivo, capogruppo Pd, esprime la propria soddisfazione.

“Sono contento per questo segnale di apertura inviato dalla maggioranza alle forze di opposizione, cosa che non era successa durante il lockdown – ha dichiarato Del Baglivo –. In particolare, per l’utilizzo dello strumento dell’Ufficio di Presidenza che mi sembra il più adeguato”.

L’esponente dem ha posto l’accento sulla necessità di una riorganizzazione del trasporto locale e di quello per Roma, uno dei servizi che ha creato più disagi ai cittadini di Tor Lupara e Santa Lucia da quando sono state riaperte le scuole.

“Dal mio punto di vista il problema principale è rappresentato dai mezzi pubblici – spiega il consigliere democratico –. Troppo affollati, costringono tante persone addirittura a rinunciare a salire. Parte del contagio può dipendere proprio dalle condizioni in cui sono costretti a spostarsi gli abitanti di Fonte Nuova. Ho proposto nel corso della riunione di richiedere ufficialmente ad Atac e Cotral un aumento delle corse. In più ho indicato la necessità di variare l’itinerario del Tpl Corsi e Pampanelli in modo da garantire spostamenti più rapidi tra le frazioni e offrire agli abitanti di Santa Lucia la possibilità di poter usufruire della linea Atac 337 e della linea Cotral che parte da Monterotondo”.