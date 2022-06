Grazie ad un accordo tra Comune di Fonte Nuova e Novares, società del Gruppo Federazione Italiana Tabaccai, a Fonte Nuova sarà presto possibile richiedere i certificati anagrafici direttamente presso le tabaccherie associate FIT.

“Sempre più enti territoriali e gestori di servizi pubblici scelgono soluzioni innovative di front end, abbiamo voluto garantire una maggiore efficienza ed un servizio di prossimità professionale ed accurato che possa venire incontro a chi, per qualunque motivo, non ha tempo o non può prendere appuntamento con la struttura comunale. Un servizio che permetterà alle Tabaccherie di erogare un servizio celere e competente al cittadino”, dichiara Maurizio Guccini consigliere di FdI.

Si tratta di un servizio che non avrà alcun costo per l’amministrazione.

“Il servizio adotterà tutti gli standard di sicurezza e di privacy informatica previsti dalla legge, inoltre Novares si farà carico di tutta l’attività formativa necessaria per quanto riguarda gli esercenti – spiega l’assessora al Commercio Cecilia Vitelli –. Al Comune non è richiesto alcun costo, sostenuto invece dal cittadino fruitore del servizio e pari a 2€. Il servizio sarà destinato unicamente ai residenti del Comune di Fonte Nuova.”