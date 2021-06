Fiano Romano, inizia la corsa di Santonastaso

Ieri pomeriggio a Fiano Romano è stata presentata la candidatura a sindaco di Davide Santonastaso che verrà sostenuta dal progetto Fiano 2030. Si è trattato del primo evento in presenza dopo oltre un anno di appuntamenti telematici, presente in piazzale Cairoli anche il primo cittadino fianese Ottorino Ferilli.



Il sindaco nel suo intervento ha commentato questa nuova pagina politica che vuole segnare una continuità con l’esperienza amministrativa degli ultimi 10 anni.

“Fiano – ha spiegato Ferilli – ha dismesso, oggi, la divisa di realtà di provincia. Fiano ha il suo posto, il suo spazio ed è merito non mio, non di chi ha governato è merito di una comunità intera. A Fiano arrivano le grandi aziende. Fiano Romano si sceglie, non ci si arriva più per caso o perché economicamente più accessibile. Le amministrazioni politiche finora succedute hanno avuto un obiettivo: i servizi. Anziani, bambini, famiglie hanno servizi che in altre comunità non trovano. Qual è stato l’obiettivo che ci ha spinto a non demordere? Quale lo spirito che ci ha animato? Mettere al centro le persone e far ruotare intorno ad esse una comunità a misura d’uomo, e come lo abbiamo fatto? Anteponendo una solidarietà collettiva all’individualismo referenziale”.

Infine, ha sottolineato anche il ruolo di alcuni avversari politici: “Si può governare anche senza consenso di tutti – ha concluso Ferilli – se si gode del rispetto anche degli avversari. Questa è la più grande lezione che voglio trasmettere. I miei più grandi oppositori, leali, e in platea ne vedo qualcuno, sono diventati molto spesso le persone con cui il confronto è diventato anche cambiamento. E ora, si fanno altri passi, tutti insieme”.