Fiano Romano, in viaggio con 68 kg di cocaina purissima. 36enne in manette

Sessantotto chili di cocaina purissima trasportati da un insospettabile su una Panda grigia, in manette un 36enne. E’ l’ultimo colpo inferto allo spaccio di droga a Roma e provincia dalla polizia grazie ad un intenso lavoro di indagine ed approfondimento. L’arresto a Fiano Romano.

Le pattuglie del III distretto Fidene, diretto da Fabio Germani, e del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, nel tardo pomeriggio di ieri stavano pattugliando la periferia nord della capitale quando hanno dato l’alt al conducente di una Panda che transitava a Fiano Romano. L’uomo che era alla guida dell’utilitaria ha tentennato quel poco che ha convinto i poliziotti ad approfondire il controllo. In tre valigie, uno zaino ed una busta di un supermercato trasportava 62 panetti di cocaina purissima per un peso totale di circa 68 chili. Per lui sono scattate immediatamente le manette ed è stato posto a disposizione della Magistratura.