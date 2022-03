Fiaccolata a Guidonia contro la guerra

Una marcia silenziosa per la pace domani mercoledì 2 marzo a Guidonia Montecelio con la luce della speranza tra le mani contro la guerra. Di fronte l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, le comunità locali italiane non stanno guardare. Guidonia non sta a guardare. Appuntamento domani sera alle 21 a Largo Falcone, la fiaccolata attraverserà tutto il centro città fino alla piazza del Comune. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”, dicono dall’amministrazione comunale che si è fatta promotrice insieme ad associazioni, sindacati, partiti politici e società civile.