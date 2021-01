FdI Lazio: “Subito un sostegno alle librerie”

“Librerie e cartolibrerie vanno sostenute subito”. Ad accendere un riflettore su uno dei settori colpiti dalla crisi in tempi di pandemia, è il gruppo di Fdi alla Regione Lazio. “La diffusione dei libri e dei contenuti culturali necessita di adeguati supporti economici che ne favoriscano la più ampia fruizione possibile alle famiglie e agli studenti”.

Questo è l’obiettivo dell’Ordine del Giorno di Fdi a firma del consigliere Righini, presentato con l’intento di porre rimedio “all’incomprensibile esclusione, dai decreti ristoro e da altre forme di aiuto promosse dal governo centrale, delle librerie e cartolibrerie, settore tra i più colpiti dalla crisi economica generata dal Coronavirus”.

L’atto approvato all’unanimità dall’Assemblea della Pisana, impegna la Regione a sostenere le librerie fisiche e ad adottare regolamentazioni dirette ai Comuni per una uniforme modalità di rimborso delle cedole librarie e dei buoni libro, dare sostegno alle famiglie con difficoltà economiche per l’acquisto dei libri di testo, (anche per le scuole medie e superiori), abbattere o quanto meno ridurre sensibilmente le aliquote regionali, in considerazione delle perdite registrate dal settore.