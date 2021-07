“Un grosso inciucio sulla pelle dei cittadini”, “l’accordo per le poltrone”, schizzano a temperature bollenti le polemiche a Guidonia Montecelio dopo l’intesa tra Movimento cinque stelle e Pd per le prossime elezioni ma già a partire da oggi con un programma di fine mandato che li vedrà governare insieme la città. Inutile dirlo che le reazioni non si fanno attendere dall’altra parte del campo: Fratelli d’Italia attacca l’accordo tra pentastellati e democratici, per voce del coordinatore comunale Mario Pozzi e della capogruppo Giovanna Ammaturo.

“Un grosso inciucio sulla pelle dei cittadini”

“Sembra di guardare un film di fantascienza di serie b quando si legge la corrispondenza amorosa tra Michel Barbet e il Partito Democratico: cose dell’altro mondo. Movimento 5 stelle e PD fino a ieri se le davano di santa ragione e ora, fulminati sulla via della Pisana, stringono il patto della poltrona già visto tra Conte, Grillo, Di Maio e Zingaretti al Governo Nazionale e regionale. Parlano di svolte e progetti nuovi – commentano – ma in realtà non stanno facendo altro che un grosso inciucio sulla pelle dei cittadini di Guidonia Montecelio, proprio a pochi mesi dalle amministrative che decreteranno il loro fallimento, nonostante questo tentativo di mettere su l’armata Brancaleone per non perdere le elezioni”.

“Il centrodestra è pronto a mandarli a casa”

Scatta la replica alle accuse che il sindaco ha rivolto al centrodestra. I “vecchi personaggi” che erano nel governo finito a suon di scandali che rischiano di tornare al timone della città. Per Pozzi e Ammaturo il centrodestra è invece sinonimo di competenza. “A Fratelli d’Italia non interessa l’accordo elettorale tra due forze politiche che verranno sconfitte alle urne ma la presa in giro nei confronti dei nostri cittadini. Personaggi improvvisati che pensavano di gestire la terza città del Lazio senza una visione. Due partiti che si permettono di parlare del pericolo di un ritorno al governo del centrodestra che è da sempre lo schieramento naturale delle professionalità e delle competenze che da troppo tempo mancano sul nostro territorio, con nuova ninfa e nuove potenzialità. Hanno mal governato fino ad oggi e ora invece di fare una seria e doverosa autocritica ci mostrano uno squallido spettacolo di poltrone in cambio di un’alleanza elettorale. Davvero la città si merita questo? Il centrodestra è pronto a mandarli a casa con una visione seria, lungimirante incarnando la volontà popolare e dando a loro una prospettiva seria e credibile aperta a tutte le forze civiche che vogliano dare un contributo serio ad una squadra in grado di far rinascere la città di Guidonia Montecelio”.