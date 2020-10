FdI: “Blocco ambulanze nel Lazio, difficoltà nel ricovero e nel soccorso”

Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi, Rachele Mussolini consigliere comunale FdI a Roma e Federico Rocca dirigente di Fdi Roma, attaccano la giunta regionale in merito al blocco delle ambulanze.

“Da quando Zingaretti ha iniziato la sua battaglia personale contro la sanità regionale, FdI ha denunciato la mancanza di visione progettuale e organizzativa e i possibili effetti devastanti dei tagli indiscriminati – dichiarano Righini, Mussolini e Rocca –. Dopo anni di scadimento e riduzione dei servizi, smantellamento e delocalizzazione dei presidi, siamo arrivati addirittura oltre l’impossibilità del ricovero, siamo arrivati all’impossibilità del soccorso. Il blocco delle ambulanze si verifica perché non ci sono i posti letto necessari, mancavano in tempi normali, figuriamoci in piena epidemia”.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia criticano duramente anche l’operato dell’assessore alla Sanità.

“Nemmeno dopo la prima ondata di Covid 19, l’assessore D’Amato ha preso in considerazione le proposte FdI, formulate già da marzo, per una riorganizzazione e razionalizzazione in funzione anti Coronavirus del sistema dei soccorsi – continuano –. Ha trascorso l’estate a vantarsi del “Modello Lazio” senza approntare misure adeguate a fronteggiare una ripresa del virus. Ecco perché oggi l’insufficiente numero di medici, infermieri e operatori sanitari non consente di svolgere in tempi rapidi le procedure di accettazione. I Pronto Soccorso, presi d’assalto quotidianamente prima del Covid, stanno scoppiando, tra contagiati e sospetti tali, pazienti di altre patologie, feriti e traumatizzati del giorno. Tutte queste problematiche ricadono sugli operatori del 118, costretti a sostare per molte ore, a volte per un’intera giornata, in attesa che il paziente che hanno soccorso sia ricoverato e senza poter rispondere ad altre richieste d’aiuto, come più volte rilevato e segnalato anche a mezzo tv e stampa da Stefano Barone segretario provinciale NurSind Roma e Alessandro Saulini segretario Nursind Ares 118. Invece di girare l’Italia in campagna elettorale, Zingaretti avrebbe dovuto lavorare al potenziamento del servizio di 118 territoriale che manca di tutto, dalle ambulanze agli infermieri, dagli autisti ai barellieri”.