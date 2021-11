Faccicaso, la campagna di sensibilizzazione del Comune di Monterotondo

Al via la prima campagna di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere promossa dal Comune di Monterotondo, dal sindaco Riccardo Varone e dalla consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità Alessandra Clementini.

“Le parole hanno un peso, e troppo spesso, nella vita di tutti i giorni e nei luoghi di lavoro, vengono usati linguaggi sessisti che condizionano la quotidianità delle donne. #Faccicaso è ora di dire basta!”, si legge nella presentazione dell’iniziativa che si terrà domani presso la Casa della Pace dove verrà proiettato Normal, un film di Adele Tulli. A seguire è previsto un confronto-dibattito con la regista. Interverranno anche Folias Cooperativa Sociale, Non Una Di Meno, Arci Roma, Melograno, Casa delle Case, Bee Free.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, per poter accedere sarà necessario esibire il proprio Green Pass in corso di validità.

L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 17.30, presso la Casa della Pace di Monterotondo.