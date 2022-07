Polemiche sulla spaghettata antifascista organizzata dall’Anpi “per la pace europea” a Villalba, in collaborazione con altre realtà del territorio. L’evento fissato per sabato vede come location “il parco comunale” a via Terni come recita il flyer pubblicitario cioè Parco Di Nella. Una scelta inaccettabile per il capogruppo della Lega al consiglio comunale Alessandro Messa che alza il polverone anche per la partecipazione di una sigla del mondo del Centro Maria Gargani.

“Ci chiediamo quale sia l’opportunità politica di organizzare un evento dal tema inequivocabile – attacca Messa – all’interno del parco dedicato a Paolo Di Nella, ragazzino ucciso dall’odio politico che alcuni vorrebbero perpetuare nel tempo. Così come ci chiediamo per quale ragione l’associazione Centro Maria Gargani, che da anni gestiste malamente il Parco, invece di preoccuparsi di rendere fruibile l’area, ad oggi in condizioni pessime, partecipi ed aventi del genere e chiaramente a scopo di lucro. Apprendiamo ora che tale associazione, molto vicina all’assessore ai servizi sociali di questa amministrazione, avrebbe deciso di ritirare la propria partecipazione successivamente alle nostre ferme perplessità”. L’assessore a cui fa riferimento Messa è la delegata ai Servizi Sociali Cristina Rossi che è stata costretta a prendere pubblicamente le distanze, anzi come ha scritto in una nota stampa del tutto generica a “stigmatizzare” il comportamento dell’associazione stessa. Fatto sta che Messa non si ferma qui: “Ora, però, verificheremo quali è quanti inadempimenti abbia inanellato nel corso degli anni nella gestione del parco pubblico, ed i motivi per i quali tale gestione sia stata data in proroga anziché, come per altre aree verdi, messa a bando”.