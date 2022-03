È il coordinamento provinciale a parlare, +Europa nelle elezioni amministrative di Guidonia Montecelio si schiera a sostegno del candidato sindaco Mauro Lombardo e quindi nel Polo Civico. Non ci sarà il simbolo sulla scheda elettorale ma la formazione, che viene dai radicali, inserirà i propri nomi nelle liste civiche. “Siamo davanti ad un appuntamento storico per la terza città del Lazio – commenta il coordinamento provinciale di +Europa -. Dopo i danni provocati dall’uscente amministrazione 5Stelle – PD e con l’arrivo dei fondi del PNRR per Guidonia Montecelio sarà fondamentale scegliere un Sindaco, una maggioranza ed una squadra competente, seria e pronta ad impegnarsi, senza risparmiarsi, per costruire un futuro migliore per tutta la comunità. Spinti da queste convinzioni abbiamo scelto il progetto del Nuovo Polo Civico perché è l’unico in grado di assicurare tutto questo. Sosteniamo convintamente la candidatura di Mauro Lombardo sposando appieno il progetto civico ed aperto alle forze politiche che rappresenta. +Europa non sarà presente con il simbolo, ma con candidature qualificate per il bene di Guidonia Montecelio”.