Estate Eretina 2021, al via la rassegna cinematografica allo Scalo

Tanto cinema per la seconda parte dell’Estate Eretina 2021, l’amministrazione comunale di Monterotondo ha svelato il programma dei prossimi eventi della manifestazione.

Dal 21 al 29 luglio proseguono gli appuntamenti dell’arena Amélie in via delle Rimesse e, dal 22 luglio fino al 1° agosto, torna il grande schermo per la tradizionale rassegna cinematografica sotto le stelle. Inedita la location scelta quest’anno: sarà lo stadio Ottavio Pierangeli in via Salaria a Monterotondo Scalo ad ospitare le undici proiezioni previste, con titoli che spaziano dalla commedia all’animazione, dal drammatico al mistery. Come di consueto la partecipazione è libera e gratuita fino a un massimo di centro ingressi. Non è necessaria la prenotazione, basterà presentarsi allo stadio con l’apposita autocertificazione scaricabile dal sito dell’Icm.

In cartellone i film di animazione Coco (25 luglio) e Il libro della giungla (28 luglio); i drammatici-biografici Miss Marx (23 luglio), Il cattivo poeta (30 luglio) e Volevo nascondermi (1 agosto); le commedie Figli (27 luglio), Un divano a Tunisi (24 luglio) e I predatori (31 luglio).

Da segnalare l’incontro all’Arena Amélie con l’attrice e conduttrice televisiva Daniela Poggi, che il 21 luglio presenterà il suo libro Ricordami!.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati fin qui ottenuti – dichiara l’assessora alla Cultura Marianna Valenti – complessivamente oltre mille spettatori e il sold out a ogni spettacolo sono segnali di gradimento della proposta artistica e culturale, di partecipazione e di affetto. L’auspicio è che anche la rassegna cinematografica, che tradizionalmente anima la seconda parte della rassegna, possa registrare un analogo riscontro di pubblico, come del resto avviene ogni anno, anche in virtù della maggiore disponibilità di posti e di superfici utilizzabili che consente il superamento del sistema delle prenotazioni. Grazie ancora a tutte le realtà che hanno contribuito, con passione ed entusiasmo, ad allestire il cartellone e, naturalmente, a tutte le componenti dell’Icm per lo splendido lavoro”.

“Passano gli anni ma il fascino dell’Estate Eretina resta immutato – afferma il sindaco Riccardo Varone – nonostante le difficoltà e le limitazioni che hanno segnato l’edizione di quest’anno così come quella del 2020 e che, per questo, avranno sempre un posto particolare nella storia ormai quarantennale della rassegna. Tengo a sottolineare, in particolare, la scelta di localizzare come lo scorso anno allo Scalo la rassegna cinematografica che tradizionalmente anima la seconda parte dell’Estate Eretina, un segnale di attenzione verso un quartiere sempre più al centro delle dinamiche socio-culturali della città. Ringrazio perciò la società calcistica del Real Monterotondo Scalo, di cui abbiamo appena celebrato le imprese culminate nella meritata promozione in serie D, che in partnership con le coop Folias e Il Pungiglione, eccellenze del tessuto sociale di Monterotondo, ha patrocinato la rassegna cinematografica”.