Essere Guidonia, la lista civica di Zarro punta sui giovani

Giovani, verde urbano e sviluppo sostenibile sono il motore della nuova lista civica “Essere Guidonia Montecelio”, caratterizzata dai partecipanti tutti giovani e dalla vicinanza a Claudio Zarro. La lista civica è la prima ma probabilmente non sarà l’unica, ispirata dal lavoro del consigliere comunale ex cinque stelle passato poi all’opposizione. La lista in questione “nasce con l’intento di dare voce ai giovani della nostra città, alle realtà associative, ad un modello di Guidonia Montecelio che punti sul verde e sulle possibilità di sviluppo sostenibile”. Sono “nuovi” per età e idee questo lo assicurano, “tra di noi ci sono professionisti affermati, avvocati, laureati in comunicazione e manager di alto livello, abituati a confrontarsi all’interno anche di grosse realtà imprenditoriali e non solo, della comunità stessa”.

Nel lavoro di Essere Guidonia Montecelio il cittadino sarà al centro: “In ciò hanno fallito sia l’attuale amministrazione, che ha di fatto ancora di più allontanato i cittadini dalle istituzioni, scavando un solco ancor più profondo tra ente ed esigenze della popolazione, sia le passate, attente più agli interessi partitici che alla città stessa. Essere Guidonia Montecelio vorrà dire pensare alle esigenze delle famiglie, ai giovani, alle future generazioni. Costruire oggi il mondo di domani. We believe in a greener future, noi crediamo in un futuro più fertile”.