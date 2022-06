Con il sole che batte forte e l’adrenalina che non scende, Mauro Lombardo vede ormai il traguardo sempre più vicino ma sa che Guidonia Montecelio è una città con una politica imprevedibile, dove il sottobosco si anima per incidere proprio quando meno te lo aspetti. E così non c’è un minuto senza una telefonata, un messaggio, un incontro: Lombardo va in giro a consolidare il successo del primo turno, oltre il 35% dei consensi, ma come dicono gli addetti il ballottaggio si sa è una partita a sé. Lo sfidante è Alfonso Masini con un centrodestra che deve recuperare tanto non solo in termini percentuali (27.8 la quota del primo turno) ma anche di convinzione. Non è semplice, l’umore che circola in città è che Lombardo sia già il nuovo sindaco, e loro quindi intanto vogliono scardinare questa immagine per provare il colpaccio nei pochi giorni che restano. Per questo ieri sera i maggiorenti del centrodestra si sono riuniti al garden Lanciani con Masini. Un momento importante per i partiti FdI, Lega e Forza Italia di provare a ritrovare l’entusiasmo grazie anche al ritorno in campo del candidato sindaco, come sottolinea Maurizio Massini, l’ingegnere a capo di Forza Italia, all’interno di un botta e risposta con Lombardo sui social. Massini lo specifica, adesso che il candidato sindaco ha superato i problemi di salute la partita è diversa e l’aria in città sta cambiando. Motivati sono di sicuro i papabili consiglieri comunali, tanti con molti voti, che rischiano di restare fuori dall’assise con la vittoria di Lombardo. Su Facebook è un fiorire di foto della serata, dichiarazioni, incitamenti a non mollare.

Il gotha del centrodestra con il candidato sindaco Alfonso Masini

Il leader civico intanto va dritto per la sua strada, lunedì annunceranno l’evento di chiusura della campagna elettorale in vista del ballottaggio del 26 giugno. Una campagna che – ragiona Lombardo – è finita di fatto al primo turno dopo che i quattro candidati hanno raccontato “i programmi, le potenzialità” di Guidonia Montecelio. “Adesso non resta che confrontare quale progetto di città tra quelli che hanno superato il primo turno sia preferito dai cittadini”. Questo è quello che dice, non presta il fianco a ulteriori polemiche (dopo le stilettate social) e dell’altro contendente nemmeno parla. Perché Lombardo ha solo un obiettivo davanti e non intende – questo è chiaro – distrarsi proprio adesso che il conto alla rovescia è scattato: “Il primo governo civico di Guidonia Montecelio per una rinascita della città”. Poche e chiare parole, che rilascia al telefono prima di un impegno di lavoro, senza nessuna enfasi retorica ma con la determinazione di chi è convinto davvero che sarà una svolta per la governabilità del territorio. Sulla eventuale futura squadra non svela niente, “quello è un pensiero da sindaco e io ragiono da candidato”, conferma soltanto che la delega da vice andrà a una donna. “Ho già in mente alcune personalità da potere coinvolgere per le competenze e quello che potrebbero dare alla città ma adesso non mi occupo dei curricula per la Giunta”. Adesso, è evidente, si cercano i voti.