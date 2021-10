Elezioni, Lodi: “Mentana è storia ed enogastronomia”

Tradizioni e viabilità, questi i nodi centrali del programma del candidato a sindaco del centrodestra unito Marco Lodi. Dopo aver riunito tutta la coalizione, l’architetto mentanese lancia la sfida a Benedetti offrendo un modello di città diverso rispetto a quello proposto dal patto civico.



Sulla carta è il favorito per andare a contendere al ballottaggio la vittoria al sindaco uscente Marco Benedetti. Il sostegno dei vostri elettori potrebbe non bastare, ha preso in considerazione l’idea di siglare un apparentamento per il secondo turno, magari con chi vi è più vicino politicamente?

Noi abbiamo una idea di Mentana tesa a ridare slancio e a valorizzare il nostro territorio, di condivisione di programmi con la cittadinanza, per noi Mentana deve tornare ad essere di tutti e possiamo sicuramente ascoltare coloro che abbracciano il nostro programma o con cui abbiamo punti comuni e condivisi o da condividere per l’idea di Città presente e futura.

Sembrava che il centrodestra dovesse presentarsi all’appuntamento elettorale del 3-4 ottobre diviso in due schieramenti, oggi all’interno della coalizione pare regnare l’armonia. Come ha fatto a mettere d’accordo tutti?

È grazie alla maturità e responsabilità di una classe dirigente consapevole che si trova convergenza e armonia. Abbiamo ragionato su programmi e su obiettivi da raggiungere, il centrodestra da tempo era sulla strada giusta per trovare una sintesi e ringrazio tutti per il generoso entusiasmo con cui hanno accolto la mia candidatura.

Un aspetto del suo programma sul quale batte molto riguarda il recupero delle tradizioni: rievocazioni, sagre e feste patronali. Per lei questa può essere la pietra angolare sulla quale costruire un modello di città. In che modo pensa di attuare questo piano?

Mentana è storia ed enogastronomia e tutto questo va veicolato attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, l’organizzazione di eventi che portino sul territorio il turismo domenicale e scolastico. Le gite fuori porta domenicali troveranno sul nostro territorio tutto ciò che serve per renderle piacevoli: del buon cibo, la storia e l’arte, ma soprattutto due parchi meravigliosi che dobbiamo rendere fruibili e vivibili. Lo stesso dovremo fare con tutte le scuole di Roma e provincia proponendo a tutte di venire a conoscere la nostra storia.

Un altro punto caratterizzante nel vostro programma riguarda la realizzazione di una variante alla viabilità stradale. Dove e come?

Viabilità ecologica: Mentana e Casali da sempre soffrono di grandi problemi di viabilità. Negli anni sono stati fatti molti progetti, ma mai nessuno è stato portato seriamente avanti, mentre nel tempo i problemi di traffico sono aumentati notevolmente. Non si può più attendere. Gli interventi devono essere per quanto possibile rapidi.

Nel nostro programma abbiamo una serie di varianti, costruzione di nuove strade, svincolo autostradale che sembra aver superato gli ostacoli del passato, ed un piano per la viabilità ecologica. Alcuni progetti sono di rapida realizzazione per altri occorrerà tempo.

In particolare, parliamo di opportunità per i ragazzi di raggiungere le scuole in bicicletta e monopattini in sicurezza senza dover prendere gli autobus, da realizzare tramite il Piano urbano di mobilità sostenibile. Il trasporto pubblico locale deve essere inteso come mobilità di solo collegamento con tutti i servizi.

Come già detto andrà avviato uno studio di fattibilità di viabilità di adduzione all’autostrada.

In programma vi è anche un completo studio di fattibilità per il progetto esecutivo della bretella di collegamento delle aree artigianali di Fonte Nuova e Mentana e uno per la bretella di bypass tra Via delle Vigne Nuove di Mentana e via Selva dei Cavalieri percorrendo il tracciato di via Fontapresso.

I progetti per Casali riguardano la variante alla viabilità stradale mediante realizzazione di una strada di collegamento tra il parcheggio di Vigna Santucci e via Madonna di Fatima, via della Mattonata. Ampliamento parcheggio scuola. Accesso al parcheggio da via Madonna di Fatima e Isola pedonale via di Vigna Santucci (accesso consentito ai soli scuolabus). Viabilità 2: sensi di marcia di via Bologna, via Livorno e via Trentani. Rifacimento manto stradale.