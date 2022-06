Elezioni Guidonia, le info utili

Conto alla rovescia per l’apertura dei seggi: domenica 12 giugno anche Guidonia Montecelio andrà al voto per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco insieme ad altri 977 Comuni in tutta Italia. Si tratta dell’election day perché sempre domani si potrà votare anche (dappertutto) oer i cinque referendum sulla giustizia. Attenzione: si vota in un solo giorno e i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Subito dopo lo scrutinio delle schede del referendum, mentre per conoscere l’esito del primo turno delle amministrative si dovrà aspettare lunedì pomeriggio, lo spoglio infatti comincerà alle 14.

INFO UTILI TRASPORTO DISABILI

Il Comune di Guidonia Montecelio fa sapere che domani sarà operativo un servizio di trasporto destinato agli elettori diversamente abili per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Chi avrà necessità di utilizzare gli automezzi messi a disposizione dal Comune, deve contattare i seguenti numeri telefonici 0774/301.232 oppure 0774/301.277 per concordare modalità ed orario del trasporto. Il servizio di prenotazione telefonica sarà attivo nella giornata di domenica 12 giugno 2022 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Per una più efficiente organizzazione del servizio – specificano – è consigliabile prenotare nella fascia antimeridiana.

VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

Il Comune rende noto che gli elettori non deambulanti, se iscritti in una sezione elettorale con le barriere architettoniche possono votare in una delle sezioni accessibili. “Gli elettori – dicono dal Comune – dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”.

Elenco dei seggi senza barriere architettoniche