Ultimi cinque giorni di campagna elettorale, il 3 e il 4 ottobre 40 Comuni della Città Metropolitana di Roma andranno al voto per rinnovare i propri Consigli comunali. Spicca la sfida per il Campidoglio, ma nella ex provincia ci sono altre 4 città sopra i 15 mila abitanti coinvolte in questa tornata.



Roma, una poltrona per 4



Scatta il conto alla rovescia nella Capitale, Virginia Raggi chiede la riconferma ai cittadini romani al termine del suo primo mandato da sindaca di Roma. Gli ultimi sondaggi restituivano un quadro sfavorevole per la sindaca pentastellata: Michetti al primo posto tallonato da Gualtieri, Raggi e Calenda staccati di qualche punto.

Dopo gli endorsement pre-derby del candidato del centrodestra e dell’ex Ministro dell’Economia e il tatuaggio sul polso (“SPQR”) di Calenda, i candidati si apprestano ad affrontare le ultime ore di campagna elettorale prima dello stop di sabato.



Non solo Campidoglio



Anche in provincia si accende la sfida elettorale, sono 4 i Comuni sopra i 15 mila abitanti al voto. In particolare, ai Castelli saranno chiamati alle urne gli abitanti di Frascati e Marino. Nel primo caso i candidati saranno quattro: l’ex primo cittadino Roberto Mastrosanti (decaduto a febbraio dopo quasi 4 anni di mandato), Emanuela Bruni sostenuta dal centrodestra, la civica Anna Delle Chiaie e la candidata del Pd e del centrosinistra Francesca Sbardella.

A Marino, invece, i candidati sono 6. Il sindaco uscente Carlo Colizza, sostenuto dal M5S e da tre liste civiche, se la vedrà con Fabrizio De Santis (FdI), Stefano Cecchi (Lega-Fi), Stefano Enderle (Pci), Fabio Martella (civico) e Gianfranco Venanzoni (Pd-Articolo Uno).

Si voterà anche a Bracciano, anche in questo caso sarà in corsa l’attuale primo cittadino Armando Tondinelli appoggiato dal centrodestra. Contro di lui Marco Crocicchi (civico sostenuto dal centrosinistra), Renato Cozzella (M5S), Antonio Spica (civico), Angelo Alberto Bergodi (civico).

Infine nel Nordest romano, si voterà a Mentana. Un centrodestra unito a supporto di Marco Lodi proverà a contendere Palazzo Borghese al sindaco civico uscente Marco Benedetti. In corsa anche la civica Arianna Plebani e la pentastellata Viviana Carbonara.



I Comuni minori e il Nordest romano

Alle urne andranno pure una sfilza di piccoli e medi Comuni della ex provincia, specialmente a Nord e ad Est della Capitale.

Si voterà ad Agosta, Anticoli Corrado, Bellegra, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Casape, Castel Madama, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Genazzano, Jenne, Licenza, Mandela, Marcellina, Monte Compatri, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Olevano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Sambuci, San Polo dei Cavalieri, Sant’Oreste, Subiaco, Tolfa, Trevignano Romano, Vallinfreda e Vivaro Romano.