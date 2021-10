Elezioni 2021: i sindaci eletti a Mandela, Canale Monterano, Cineto, Filacciano, Licenza

A Canale Monterano non c’è stata partita Alessandro Bettarelli è sindaco con il 100% e 1.854 voti. Continuano ad arrivare i dati sulle elezioni comunale 2021, in particolare per i comuni della provincia di Roma. A Cineto Romano vince Massimiliano Liani con il 96,14% contro il candidato della lista Italia dei diritti (3,8% e 16 voti). A Filacciano Daniele Malpicci è sindaco con il 62%, a Jenne vince Giorgio Pacchiarotti con il 58,90% (172 voti) su Gian Pietro La Torre (41,10%). A Licenza vince Ilaria Passacantilli con il 53% (300 voti) su Marzia D’Acuti (185 voti, 32%) e Walter Cherubini (14% e 81 voti).

Sindaco di Mandela è Claudio Pettinelli con il 60% (353 voti) che ha vinto su Vincenzo Dante (37%), Samantha Innocenti (0,51%) e Pasquale Cavaliere (0,51%9.