Elezioni 2021, chi ha vinto a Casape e Vivaro Romano

I primi dati ufficiali dei Comuni della provincia di Roma che sono andati al voto amministrativo sono Casape e Vivaro Romano. Tre le liste di Casape, è stato eletto sindaco Marco Mariani lista Amore per Casape con il 61,26% pari a 181 voti. In minoranza Progetto Popolare mentre Italia dei diritti non prende un seggio. Definitivo anche il dato di Vivaro Romano, anche qui una sola sezione elettorale, è sindaco Beatrice Sforza con il 64,52% (80 voti), all’opposizione Realtà Vivarese guidata da Gaetano Cerini che si ferma al 35,48% (44 voti).