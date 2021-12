Il congresso del circolo Pd di Fonte Nuova ha eletto come nuova segretaria cittadina Eleonora Panzardi. Consigliera comunale nella precedente consiliatura, Panzardi è la prima donna alla guida dei dem a livello comunale. La neo segretaria prende il posto di Maurizio Laurenzi al termine della sua reggenza provvisoria.

“Si apre oggi una fase di ascolto e ricostruzione, partendo dal nostro circolo e proiettando al di fuori le nostre proposte e le nostre idee – ha dichiarato Panzardi –. I prossimi passaggi ci vedranno impegnati nella costruzione di una squadra e di una delegazione che possa confrontarsi con l’imminente scadenza elettorale. Ci apriremo all’ascolto e al confronto con tutte le forze in campo e metteremo al servizio di tutti impegno e competenza. Con il nuovo gruppo dirigente metteremo in piedi dei tavoli permanenti di lavoro divisi per aree tematiche, che seguiranno quelle linee programmatiche elaborate in questi ultimi anni nei lavori dell’assemblea provinciale e di circolo per farne la base solida su cui fondare tanto l’attività di partito locale, quanto l’attività amministrativa”.

La neo segretaria ha voluto ringraziare il suo predecessore, il capogruppo in Consiglio, la segretaria Gd e una dirigente storica del territorio.

“Un ringraziamento particolare al segretario Maurizio Laurenzi e all’enorme e prezioso lavoro svolto in questi anni, augurandoci di poter proseguire sulla strada da lui tracciata e percorsa insieme finora – continua Panzardi –. Ringrazio altresì tutti coloro che in questi mesi sono stati fondamentali per portare avanti un circolo fortemente in difficoltà che grazie al contributo di tutti può sperare di ricostruire insieme il futuro di Fonte Nuova: Federico Del Baglivo per il lavoro fianco a fianco di questi anni, Beatrice Adriani e tutti i Giovani Democratici Fonte Nuova per il prezioso aiuto dato e per quello che certamente continueranno a dare; infine Bianca Marcocci, che ringrazio per aver presieduto l’assemblea e i lavori odierni ma soprattutto per l’enorme apporto in termini di esperienza e aiuto pratico mai venuto meno in questi anni. Alla guida del Pd Fonte Nuova ci sono per la prima volta due donne e questo per me è motivo di grande orgoglio; partiamo da qui per far sì che la rappresentanza di genere nelle istituzioni, a tutti i livelli, diventi a tutti gli effetti una priorità non più rimandabile”.

L’elezione si è concretizzata nella giornata di domenica ed è stata accolta positivamente dai dirigenti locali del partito.

“Sono contento per Eleonora, compagna di tante battaglie e dirigente stimata e esperta del partito. Inoltre il Pd si presenta fortemente rinnovato, con una classe dirigente nuova e preparata che sarà la migliore per affrontare le prossime elezioni”, commenta il capogruppo dem in Consiglio a Fonte Nuova Federico Del Baglivo.

“Ti auguro di essere alla guida e ci auguro di fare parte di un partito propositivo, ricco di idee e vicino alle esigenze dei cittadini di Fonte Nuova – scrive la segretaria Gd di Fonte Nuova Beatrice Adriani, rivolgendosi alla nuova segretaria –. Hai tutto il nostro sostegno! Un ringraziamento speciale a Maurizio Laurenzi per tutto quello che ci ha insegnato, porteremo avanti il lavoro che hai iniziato”.