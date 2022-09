È ufficiale, Marco Bertucci si candida in Regione

Quasi trecento persone all’evento di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio per lo sprint finale verso le elezioni politiche di domenica. I candidati hanno incontrato i quadri dirigenti, gli amministratori e i sostenitori a La Botte. Presenti quindi Alessandro Palombi per il collegio uninominale alla Camera e sindaco di Palombara Sabina, Andrea Volpi per il proporzionale alla Camera e sindaco di Lanuvio, e Marco Silvestroni, candidato di collegio all’uninominale per la Camera e coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni. Con loro la consigliera regionale e candidata alla Camera dei Deputati Chiara Colosimo, il coordinatore cittadino Mario Pozzi e i consiglieri comunali Adalberto Bertucci, capogruppo nell’assise guidoniana, e Augusto Cacciamani. Incoraggiati dai sondaggi, già pronti a governare in Italia come nel Lazio. Proprio così, perché dietro l’angolo ad aspettare c’è un altro cruciale appuntamento elettorale che decreterà il prossimo governo regionale. E Guidonia Montecelio avrà un suo candidato. Ad annunciare per la prima volta in via ufficiale quello che era trapelato già negli ultimi mesi, è stato Adalberto Bertucci: “Da stasera inizia il mio impegno anche per le elezioni del Lazio, dove per il nostro partito sarà candidato al Consiglio Regionale Marco Bertucci”. E così inizia la corsa di Marco Bertucci che parte con l’entusiasmo della sala scoppiata in un applauso.