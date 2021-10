Si consuma a colpi di comunicati stampa e neonate pagine facebook il divorzio, già piuttosto evidente, tra “La Democrazia” e “Tivoli Partecipa”, ormai lontane anni luce una dall’altra. Il gruppo politico, imbarcato tra le liste che hanno sostenuto il secondo mandato di Giuseppe Proietti, ha ufficialmente preso le distanze da Alessandra Fidanza, consigliera eletta tra le file della maggioranza e da tempo passata all’opposizione insieme a Nello De Santis sotto la nuova bandiera, oggi lanciata sui social. Una scissione niente affatto indolore: il sodalizio tra Antonio Pisapia, Bernardino Romiti e Antonio Pizzolorusso da una parte e Fidanza stessa insieme a Marino Capobianchi e Massimiliano Bruschi dall’altra è finito quindi non nel migliore dei modi.

“L’Associazione La Democrazia prende atto della posizione assunta dalla Consigliera Alessandra Fidanza sin dall’inizio della consiliatura, sempre critico e mai costruttivo nei confronti dell’amministrazione Comunale e della maggioranza, aderendo all’inizio del 2021 ad un nuovo e diverso soggetto politico e dimettendosi, dopo diversi mesi, da socio dell’associazione “La Democrazia”, fanno sapere dal gruppo che vede Pisapia nuovo presidente. “L’Associazione “La Democrazia” si dissocia e prende di conseguenza le distanze da quanto intrapreso dalla consigliera e da ogni sua autonoma ed isolata azione politica. “La Democrazia” è unita nel sostenere l’attuale esperienza civica, e ribadisce e si impegna a sostenere responsabilmente e lealmente l’azione del Sindaco Giuseppe Proietti, della Giunta e dei Delegati, fino al naturale termine della presente sindacatura, onde consentire il più ampio completamento possibile del programma che ha avuto il libero consenso dei cittadini nell’ultima tornata elettorale amministrativa”. Il tema oggi però non è tanto cosa fare adesso quanto cosa succederà alla fine del governo cittadino, quando il collante che tiene in piedi le civiche, il Sindaco, terminerà il suo mandato, anche se c’è chi giura che il tempo davanti non sia poi così lungo.