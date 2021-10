Duemila studenti a lezione di educazione ambientale. Tivoli si prepara a diventare plastic free

Una lezione speciale dedicata ad un tema che dovrebbe essere al centro non solo dell’agenda politica ma anche del dibattito quotidiano. Protagonisti 2089 ragazzi delle scuole primarie del territorio tiburtino, che fino a domenica 31 ottobre saranno al centro dell’iniziativa “Eco Scuola Plastic Free”, progetto del Comune di Tivoli, realizzato con il supporto di Asa Tivoli Spa e finanziato dalla Regione Lazio. Per il Comune si tratta della prova tecnica che prelude l’entrata in vigore dell’ordinanza con cui si mette al bando la plastica monouso negli esercizi commerciali a partire dal primo gennaio 2022. I laboratori scolastici saranno infatti focalizzati proprio sul plastic free e svolti in collaborazione con gli educatori di NaturalMente Srl e La Fenice Cooperativa Sociale, con i quali è stato pianificato un programma formativo a distanza e in presenza supportato da materiale multimediale. Alla fine del progetto agli studenti saranno consegnate delle borracce in alluminio che sostituiranno le classiche bottigliette in plastica monouso.

Un gadget che in realtà avrà una duplice valenza: oltre a sostituire la plastica nell’uso quotidiano, sarà dotato di un Qr Code che, una volta inquadrato con lo smartphone, indirizzerà i bimbi su una pagina dedicata del sito di Asa (https://www.asativolispa.it/ fontane-acqua-potabile/), su cui saranno localizzate le fontanelle di acqua potabile del territorio dove riempire le loro borracce. “Il progetto “Eco Scuola plastic free” è parte integrante del percorso di sostenibilità ambientale e cultura del rispetto della natura e del territorio che il Comune di Tivoli ha intrapreso ormai da tempo. Un percorso che oggi è un imperativo morale e concreto, perché il pianeta Terra ci chiede aiuto”, dichiara Giuseppe Proietti, sindaco di Tivoli. “Un lavoro di squadra tra istituzioni e cittadini quello che sta a piccoli passi costruendo una Tivoli Plastic free”, commenta Francesco Girardi, Amministratore Unico di Asa.

“Dopo l’importante risultato già raggiunto in alcune scuole e – in fase di implementazione in tutti i plessi scolastici – legato all’eliminazione delle bevande in imballaggi in plastica e bioplastica monouso oggetto della Direttiva Europea SUP (Single Use Plastic), Asa, in uno conl’Assessorato all’Ambiente, presentano con soddisfazione la mappa delle “Vie dell’Acqua”: una rete di 54 tra fontane e fontanelli aperti al pubblico che erogano acqua potabile. Sarà così possibile con borracce lavabili e bottiglie di vetro domestiche rifornirsi ancora più facilmente sapendo, sempre e in ogni momento dallo smartphone, dove si trova il punto di erogazione più vicino e più comodo per ciascuno. La mappa interattiva e sempre in aggiornamento, reca l’indirizzo preciso della fontana, e sarà possibile visionarla, oltre che andando direttamente alla pagina dedicata sul sito di Asa, anche scansionando un QR code presente sulle borracce che il Comune e Asa distribuiranno a partire dal mese di ottobre negli istituti comprensivi del territorio”.