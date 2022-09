Due nuove rotatorie sulla Tiburtina a Villa Adriana

«In questi mesi, su proposta della Consigliera delegata alla mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana di Roma Capitale, la concittadina Manuela Chioccia, è stato avviato, di concerto con il Comune di Tivoli, il progetto per la realizzazione di due importanti rotatorie sulla via Tiburtina a Villa Adriana: la prima di fronte allo stabilimento della Trelleborg, la seconda di fronte alla costruenda Cittadella dell’Istruzione, che ospiterà temporaneamente l’Istituto professionale Olivieri», afferma il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.

«Voglio ringraziare – prosegue il primo cittadino – oltre alla Consigliera Chioccia, anche il Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi che si è fatto promotore del finanziamento per la realizzazione dei due interventi per oltre un milione di euro. Le opere, richiamate nella Determinazione Astral n. 429 del 6 settembre 2022, consentiranno un rilevante snellimento del traffico nella zona. La prima opera, ovvero la rotatoria di fronte alla Cittadella dell’Istruzione, è destinata a facilitare gli accessi di studenti e personale scolastico e di tutto coloro che accedono da e verso rione Paterno e comporterà un leggero spostamento dei due chioschi ivi esistenti. Per quanto riguarda la rotatoria davanti alla Trelleborg: 1) verrà eliminato il semaforo pedonale di fronte allo stabilimento industriale grazie alla realizzazione di un sottopassaggio pedonale; 2) sarà realizzata una nuova viabilità di collegamento tra via degli Orti e la via Tiburtina attraverso l’attuale parcheggio per i dipendenti».