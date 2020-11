Drive tamponi Guidonia, ecco cosa cambia

Ecco le nuove indicazioni per i drive in dove effettuare i tamponi a Guidonia Montecelio. Il sindaco Michel Barbet comunica, infatti, che le postazioni Drive-In presenti sul territorio nei pressi del Car ed all’Aeroporto Barbieri sono attive dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 15 su prenotazione al seguente link

La postazione nei pressi del Car sarà chiusa dal 15 al 24 novembre per problemi tecnici. Per quanto concerne, invece, la postazione all’Aeroporto Barbieri nei giorni 11, 12, 13, 25, 26 e 27 novembre sarà attiva soltanto il pomeriggio e con un limite di 100 tamponi per l’espletamento di procedure concorsuali. Nelle altre giornate di novembre sarà operativa anche la mattina.