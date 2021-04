Drive-in vaccinale Valmontone, Cisl Fp chiede nuove assunzioni

A breve aprirà il drive-in vaccinale presso il Valmontone outlet, l’obiettivo è quello di arrivare a vaccinare 3000 persone al mese. Cisl Fp Roma Rieti richiede con una lettera ai vertici dell’Asl Roma 5 l’assunzione di ulteriori unità per non lasciare scoperti altri servizi, specialmente a Palestrina.

“Pur condividendo l’impegno e nella speranza che gli obiettivi vengano raggiunti – scrive il segretario territoriale Dimitri Cecchinelli –, la Cisl Fp nutre preoccupazione per l’elevato numero di risorse umane che tale punto vaccinale assorbirà. Chiede pertanto che il personale necessario venga assunto, senza che si vadano a sguarnire altri servizi. In particolare si ribadisce la necessità di non attingere le risorse umane dai reparti covid, né dal Covid Center di Palestrina, dove l’elevata complessità assistenziale necessita di un maggior impiego di risorse non paragonabili a quelle di un reparto ordinario; in particolare si sottolinea la necessità del personale di alternarsi non potendo indossare la tuta e i restanti dpi per 6 ore consecutive. È da tenere in considerazione inoltre il recente aumento dei posti letto, arrivato a 95 dagli 84 iniziali, nello stesso Covid Center”.