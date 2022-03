“Donne, libri, storie da leggere”. A Tivoli Terme otto scrittori a confronto

Sarà un sabato dedicato alla straordinaria forza delle parole quello che si svolgerà a Tivoli Terme nell’Auditorium della scuola “Orazio”. L’appuntamento, fissato per le ore 16.30 è organizzato dall’attivissima associazione “Il laboratorio del possibile”, che ci ha abituato a iniziative di qualità dedicate alle donne e non solo. In questo caso specifico si tratta della seconda edizione di “Donne, libri, storie da leggere”, organizzata con il patrocinio del Comune di Tivoli e grazie al lavoro di Daniela Di Camillo e Anna Angelini, cuore e anima del gruppo. Intorno allo stesso tavolo, per parlare delle opere e non solo, ci saranno: Daniela Cicchetta, Federica Confalone, Maria Lovito, Silvia Mendico, Marina Novelli, Valentina Oriofi, Claudia Saba e Marco Proietti Mancini. L’ingresso è gratuito con green pass.