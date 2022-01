Domenica la statua di Sant’Antonio in carrozza per le vie di Mentana

È tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate a Mentana. Seppur in forma ridotta, le celebrazioni si terranno nelle giornate di sabato e domenica.

“A causa della pandemia non potremo svolgere la festa tradizionale, tuttavia ci sarà la consegna della statuina del santo al nuovo festarolo”, spiega Fiorella Di Natale, consorella portavoce della Confraternita di Sant’Antonio di Mentana. La Confraternita, guidata dal presidente Felice Stasio, ha pensato di far percorrere le vie di Mentana a due carrozze: una trasporterà la statua grande del Santo, l’altra sarà al seguito con la Fanfara. Indicativamente le due carrozze sfileranno la mattina di domenica 23 gennaio tra le 9.00 e le 13.00 e nel pomeriggio tra le 15.00 e le 18.00.

“Ci tenevamo a fare uscire la statua del Santo, anche come buon augurio – continua Fiorella Di Natale –. L’uscita del Santo è sempre un qualcosa di gradito”.

Il programma prevede la messa del sabato presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Casali alle ore 17.00, mentre domenica 23 gennaio prima alle 11.30 e poi alle 18.00 si terranno le due messe solenni presso la Chiesa di San Nicola da Bari. Nella funzione pomeridiana ci sarà il passaggio della statuina.

I confratelli, le consorelle e i festaroli dovranno recarsi in chiesa in anticipo di almeno mezz’ora rispetto all’orario di inizio delle messe per permettere un afflusso in sicurezza e facilitare l’operato del servizio d’ordine. I posti riservati alla Confraternita saranno indicati da un apposito cartello.

Per il rispetto delle normative anti-Covid le persone potranno entrare in chiesa fino al raggiungimento del numero massimo di posti a sedere disponibili e dovranno rispettare il distanziamento nei banchi, indossare la mascherina e igienizzare le mani all’entrata.

Non saranno permesse processioni, fiaccolate e assembramenti, quindi si richiede alla Cittadinanza di rispettare le indicazioni ricevute e quelle che verranno fornite durante i momenti celebrativi per permettere il regolare svolgimento della Festa.