Disturbi da comportamento dirompente, nuovo progetto della Asl Roma5

La Asl Roma 5 ha attivato presso il TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva) di Guidonia il Coping Power Program, un programma specifico rivolto ai bambini 8-10 anni con disturbi del comportamento, oppositivo-provocatorio e disturbo della condotta.

Di cosa si tratta

“Il Coping Power Program – spiegano dal Servizio – è un protocollo di trattamento multimodale per i Disturbi da Comportamento Dirompente (disturbo oppositivo-provocatorio, disturbo della condotta), sviluppato da J. Lochman nel corso degli anni 90e validato empiricamente, volto alla prevenzione secondaria di tali disturbi. Questi disturbi hanno un’elevata prevalenza, stimata tra il 4 e il 10% della popolazione in età pediatrica per il disturbo della condotta e tra l’1 e l’11% per il disturbo oppositivo provocatorio, e comportano un elevato carico assistenziale per le famiglie, le scuole ed i servizi di salute mentale”.

A chi è rivolto il progetto

Utenti afferenti al TSRMEE di Guidonia che rispondano ai criteri diagnostici definiti dal DSM-5o siano ad alto rischio di sviluppare un disturbo oppositivo-provocatorio o un disturbo della condotta. L’invio avverrà da parte dei dirigenti medici e psicologi del TSMREE, al termine della valutazione diagnostica.

Obiettivi:

Gli obiettivi principali che il Coping Power Program si pone per i bambini sono:

· Sviluppare l’abilità di intraprendere obiettivi a medio e lungo termine;

· Incrementare la capacità di organizzare efficacemente lo studio;

· Sviluppare capacità di controllo della rabbia, tramite la modulazione dei segnali fisiologici, dei pensieri e dei comportamenti ad essa legati;

· Permettere al minore di capire e accettare il punto di vista dell’altro;

· Insegnare modalità adeguate per entrare a far parte del gruppo dei pari;

· Sviluppare la capacità di resistere alle pressioni dei pari.

Gli obiettivi principali che il Coping Power Program si pone per i genitori sono: