Diabete, open day a Tivoli

Nella ASL Roma 5 una giornata dedicata al Diabete in collaborazione con il gruppo Lions Club Tivoli d’Este Guidonia. Porte aperte all’ospedale di Tivoli il 21 novembre dalle 9:00 alle 13:00 in occasione della “Giornata di prevenzione del Diabete e delle malattie Metaboliche”.

“In occasione dell’Open Day – spiega il Dott. Vincenzo Fiore, responsabile della UOSD Diabetologia Tivoli ASL Roma 5 – i sanitari incontrano la popolazione e i pazienti diabetici, per spiegare loro il significato della malattia, l’importanza della prevenzione e motivarli a un corretto stile di vita. Per l’occasione verrà somministrato un questionario findrisc sul rischio di malattia e sui fattori di rischio cardiovascolari. Verrà eseguito un controllo della glicemia capillare e fornite spiegazioni su come effettuare la diagnosi. Verranno consegnate varie brochure illustrative su alcune tematiche inerenti la malattia diabetica (ipoglicemia, alimentazione, rischio complicanze, monitoraggio glicemico, tecnologie, ecc). Infine – conclude Fiore – saranno forniti chiarimenti sulle conseguenze della malattia non controllata e sulle sue complicanze, illustrate alcune tipologie di colazioni e ci sarà una dimostrazione iconografica a fine mattinata”.

Ufficio Accoglienza P.O. Tivoli – Piano terra – ore 9.00- 12.30