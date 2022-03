Temperatura pre-elettorale a Guidonia Montecelio, nel primo sabato di marzo la scena politica locale è concentrata sulle prossime elezioni amministrative. Così è un fiorire di posizioni, a cominciare dal polo civico dove è arrivata l’ufficialità della candidatura di Mauro Lombardo. Se il cartello civico non è riuscito a stringere l’accordo con le due liste che si erano avvicinate, Fusciello-La Bianca e i moderati di Venturiello questi ultimi tornati a orbitare in zona centrodestra, il pieno sostegno alle scelte arriva dal gruppo degli ex democratici entrati con Paola De Dominicis.

L’ex capogruppo del Pd, uscita dal partito perché contraria all’accordo con i cinque stelle, è ormai pienamente organica al Polo Civico tanto da riconoscere senza se e senza ma la forza della candidatura a sindaco di Mauro Lombardo. In piena ottica civica, quindi, le distanze ideali vengono superate tra la De Dominicis che viene dalla sinistra e l’avvocato che ha riferimenti del tutto opposti. Lombardo per la consigliera rappresenta la scelta giusta per Guidonia “per la pregressa esperienza politica e i ruoli manageriali ricoperti, sarà in grado di imprimere una svolta autorevole al recupero sociale ed economico di Guidonia Montecelio”.

“Lombardo ha tutti i requisiti, tra l’altro, per recuperare quel clima di sfiducia nell’istituzione locale che nel tempo si è andato pericolosamente alimentando e sedimentando nella nostra comunità. Il nostro primo obiettivo sarà proprio quello di ripristinare quel rapporto bidirezionale Municipio-Cittadini che l’attuale amministrazione PD-Movimento 5 Stelle ha pensato ingenuamente di sostituire con un’assillante comunicazione social finita, poi, per essere soprattutto oggetto di ironia da parte dei residenti. Alla improbabile Città virtuale, che la narrazione piddinogrillina ha tentato inutilmente di accreditare, contrapporremo la Città reale. Ci sarà molto da lavorare, ovviamente, perché l’attuale esecutivo, incapace di una visione d’insieme della nostra realtà, si è limitato, con scarsissimi risultati e neanche sempre, ad assicurare quei servizi minimi dovuti per legge. Si è vissuti, finora, in una sorta di limbo amministrativo al quale si è cercato di porre rimedio, dal punto di vista mediatico, inondando di post le bacheche social. Con Lombardo al vertice del Municipio tutta questa zavorra sarà archiviata a un passato da dimenticare al più presto”.

(nella foto in evidenza Paola De Dominicis per la prima volta presente a una iniziativa pubblica del polo civico mentre stringe la mano a Mario Proietti ex consigliere del Biplano, la lista civica di riferimento di Mauro Lombardo)