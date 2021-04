De Dominicis: “Guidonia non vuole più essere periferia di Roma”

Il Pd vuole costruire la svolta per Guidonia Montecelio, sviluppo, servizi, un governo locale capace di valorizzare la città e non condannarla al destino di periferia della periferia romana. Mentre il partito è in fase di riorganizzazione attraverso gruppi di lavoro tematici aperti alle forze civiche che stanno affrontando temi e elaborando proposte, è la capogruppo del partito in consiglio, Paola De Dominicis a sferrare l’attacco politico.

“La sovraesposizione mediatica sui social del sindaco Barbet non riesce a nascondere l’inconsistenza di un’Amministrazione che si avvia mestamente alla fine del suo mandato. Non sarà certo qualche post e qualche video a fare dimenticare ai residenti la pochezza di un esecutivo che si è caratterizzato soprattutto per i continui avvicendamenti di assessori e le polemiche interne al Movimento 5 Stelle che hanno portato all’implosione dello stesso gruppo consiliare, con accuse rivolte al sindaco dagli esponenti grillini dimissionari dal gruppo stesso”.

E per la capogruppo non è solo un problema di tenuta della maggioranza, a mancare è stata la capacità di azione amministrativa e prima ancora la visione. “A malapena si riescono a garantire i servizi più elementari alla collettività, sempre più critica e sfiduciata nei confronti dei vertici del Municipio. Avere cercato di governare il comune senza un reale progetto di sviluppo dello stesso si è rivelata una scelta disastrosa. A pagare lo scotto di questa inadeguatezza politico-amministrativa è una comunità locale sempre più sfiduciata e rassegnata. Guidonia Montecelio non può continuare ad essere soltanto una mera realtà della periferia romana, un triste mega quartiere dormitorio. Deve rivendicare, con forza, presso le sedi sovracomunali, quella dignità che finora le è stata negata”. Persino nella vicenda Ryder Cup la città ospitante non viene nemmeno nominata. Il profilo social di Virginia Raggi, all’uscita del video di presentazione dell’evento sportivo che si terrà nel 2023 nei campi a Marco Simone di Lavinia Biagiotti, è stato tempestato di messaggi di guidoniani che hanno ricordato al sindaco cinque stelle che Guidonia esiste.