D’Amato vuole creare l’assessorato del Mare. Tidei: “Ottimo”

“Tra i numerosi punti qualificanti del programma elettorale presentato ieri da Alessio D’Amato, numerosi dei quali rappresentano progettualità concrete per un futuro di crescita della nostra regione, sottolineo con soddisfazione la proposta della creazione di un assessorato apposito dedicato esclusivamente al mare”. A dirlo la consigliera regionale Marietta Tidei. “Il mare va a tutti gli effetti considerato come l’oro blu del Lazio: la sua economia rappresenta infatti un asset strategico e a confermarlo sono i numeri che registrano un valore aggiunto di 8.1 miliardi di euro pari al 15.8% generato dal comparto a livello nazionale. Politecnico del mare, zona logistica semplificata di Civitavecchia, valorizzazione delle zone costiere, la legge regionale sulla blue economy, la riqualificazione del lungomare sono le azioni principali per le quali abbiamo iniziato a lavorare in questa consiliatura e sulle quali dovremo puntare con tutte le competenze a nostra disposizione nei prossimi anni. Andrà fatto coinvolgendo imprese, attraendo investimenti, puntando sul turismo, sulle energie rinnovabili e su attività che vanno maggiormente supportate come la pesca e la ricettività. La crescita dei territori passa anche attraverso scelte innovative e quella di puntare con determinazione sul nostro mare rappresenta una opportunità della quale sono certa che i cittadini sapranno cogliere tutta la potenzialità”.