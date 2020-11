D’Amato: “Gastroenterologia del Gemelli prima in Europa”

La Gastroenterologia del Policlinico Gemelli è stata riconosciuta tra le primi tre al mondo e al primo posto in Europa dal settimanale americano americano NewsWeek. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha espresso la propria soddisfazione porgendo i suoi ringraziamenti al prof. Antonio Gasbarrini e alla sua equipe.

“Il riconoscimento ottenuto dalla Medicina Interna e Gastroenterologia del Policlinico Gemelli è doppiamente importante in un momento come questo di contrasto alla pandemia – dichiara D’Amato –. Il settimanale americano NewsWeek riconosce tra le prime tre al mondo e la prima in Europa la Gastroenterologia diretta dal professor Antonio Gasbarrini. È un vanto del Servizio sanitario della nostra Regione e la dimostrazione della grande qualità dei nostri professionisti che anche in periodo di Covid non hanno mai tralasciato le cure e l’assistenza. A tutta l’equipe di clinici, chirurghi, infermieri, tecnici e patologi vanno i miei ringraziamenti”.