Dalla Siria all’antica Tibur: la storia di Zenobia arriva a Tivoli 

Appuntamento il prossimo 4 novembre con “La Regina Guerriera. Il Romanzo di Zenobia di Palmira”, scritto da Federica Introna, autrice barese che ci regala un romanzo dove la storia e il mito si fondono in una narrazione dedicata non solo a colei che è stata guida di un popolo ma anche alla donna e madre. Tivoli è l’altra grande protagonista di queste pagine, qui arriva Zenobia passando direttamente dall’Eufrate all’Aniene, con l’acqua altra grande attrice di questa vicenda. A portare Introna in città sarà il Comitato Tivoli Città della Cultura, con il patrocinio del Comune stesso, che darà appuntamento agli appassionati di letteratura e non solo alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Maria Coccanari Fornari”, in Via del Tempio di Ercole 1. L’evento sarà coordinato da Antonio Picarazzi, presidente dell’Associazione Tivoli Città della Cultura, e vedrà altresì la presenza del professor Marco Testi, Storico della letteratura e Critico letterario, e di Antonio Capitano, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Tivoli.