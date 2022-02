Dalla politica alla letteratura: esce “Valentina”

Un romanzo di formazione dedicato al tema della ricerca di sé, raccontato attraverso le emozioni di una ragazza cresciuta in una città di provincia a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90. Si intitola “Valentina” l’opera prima di Valentina Oriofi, classe 1983, consigliera comunale tiburtina, legata alla sua città natale da un filo forte, incapace di spezzarsi nonostante le difficoltà. Come si legge nella postfazione del libro: “Tra le pagine c’è un dolore che ha trovato la forza di essere narrato, ripercorso e rinato in un messaggio potente lungo il faticoso cammino del “divenire” ciò che si vuole essere, scegliendo la propria strada e ridisegnando orizzonti oltre le aspettative, oltre i giudizi, oltre gli scacchi, oltre la mappa. Un inno alla libertà, per scardinare la gabbia. Un inno all’amore, per affrancarlo dai vincoli. Un inno alla vita, per chi – come la giovane autrice – sente di avere il maremoto dentro”. Il libro potrà essere acquistato su Amazon e nelle migliori librerie locali, mentre per incontrare l’autrice l’appuntamento è martedì primo marzo, ore 18:30, presso Boschi Tivoli, Piazza Palatina 14.