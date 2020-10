Rifiuti pericolosi e ingombranti vari. Un carico con cui un 72enne di Tivoli Terme è stato sorpreso lungo via della Selciatella, a Guidonia. Il tutto senza alcuna autorizzazione, senza documenti che accertassero provenienza e destinazione, oltre che senza essere iscritto all’albo del gestori ambientali come previsto dalla legge. Per questo l’uomo è stato denunciato. E’ finito nella rete dei controlli serrati che sul territorio stanno portando avanti i carabinieri forestali della stazione di Guidonia, in questo caso insieme con le guardie ambientali dell’associazione Fedra.

Nel carico tra i rifiuti pericolosi c’erano vari contenitori con residui di vernici e diluenti insieme ad ingombranti come taglia erba, infissi, pezzi di ferro e alluminio, pompe di autoclave.