Da Tivoli a Casape: Partecipazione Popolare si prepara per le prossime elezioni

Le liste civiche tiburtine continuano a esportare marchio e know how nei comuni vicini. Dopo il caso di “Una Nuova Storia” a Guidonia, tocca infatti a “Partecipazione Popolare”, che ha ufficializzato la volata in quel di Casape, dove si vota tra una manciata di mesi. In un video, diffuso dal presidente Matteo Pallante, il gruppo, che dopo aver sostenuto il secondo mandato di Proietti a Tivoli oggi si trova saldamente tra le file dell’opposizione, spiega i motivi di questa corsa.

“Con la nostra Lista ripartiamo da qui, da Casape, un paese da sempre amico, sia dal punto di vista logistico-geografico, data la vicinanza a Tivoli, nostra città politica di origine, sia dal punto di vista personale, in quanto qui sono nati i miei genitori, i miei zii e prima ancora i miei nonni, e dove da ormai 30 anni, torno ogni volta con molto affetto. Insieme ai delegati di Partecipazione Popolare tutta, ai nostri elettori, agli amici di sempre, abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso che possa unire due realtà politiche molto vicine geograficamente, ma spesso lontane – racconta Pallante -. Una lista nuova, fuori da ogni appartenenza politica locale, formata da donne e uomini, residenti e non, che hanno deciso di metterci la faccia per portare un processo innovativo fuori dagli schemi fin ora vissuti”, continua snocciolando anche le linee programmatiche.

“Abbiamo deciso di presentarci, partendo dal nostro bagaglio di vita amministrativa degli ultimi anni, che ci ha permesso, anche con l’aiuto di nuovi componenti, alla formazione di un programma elettorale snello ma allo stesso tempo esaustivo ed efficace, suddiviso in 5 punti che per noi sono determinanti per la crescita del nostro paese, mi soffermo sulla parola “nostro” perché è così che vogliamo che fosse Casape”. Ma quali sono questi punti? Valorizzazione del patrimonio comunale, sviluppo territoriale sostenibile, predisposizione di un piano di edilizia residenziale e lo sviluppo di una “nuova struttura sociale”. Sociale che diventa di fatto la chiave di volta anche di un progetto ben più ambizioso, proposto con una professionista del settore, che si basa sulla creazione di strutture di coworking sociale: si tratta di poli logistici multifunzionali in grado di integrare giovani e adolescenti senza lasciare indietro le persone anziane. La campagna elettorale è appena cominciata.