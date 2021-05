Da Pier Paolo Pasolini a Giovanni Rodari: Tivoli si prepara al Festival del Divenire

Tre settimane di eventi che si svolgeranno nella splendida cornice di Piazza Campitelli a Tivoli legati da un sottile filo rosso: la voglia di tornare a vivere la città con iniziative in cui la cultura sia la vera protagonista. Si chiama “Festival del Divenire” l’iniziativa nata da una idea della Casa delle Culture e dell’Arte e della Libreria La Porta Gialla, che si terrà ogni week end tra venerdì 25 giugno al 15 luglio, dalle ore 17 fino alle 20. Ricco il programma della kermesse che prevede in cartellone incontri di giornalismo, letteratura, fumetto e laboratori didattici per bambini, in un percorso che va da Pier Paolo Pasolini a Gianni Rodari. Tra gli ospiti che parteciperanno al Festival: Simona Zecchi, Enzo Ciconte, Giulio Valesini, Floriana Bulfon, Carmen Vogani, Stefano Liberti, Maurizio Pallante, Roberto Grossi.

Questo è il programma del primo weekend inaugurale:

Venerdì 25 giugno

“Comizi d’Amore”

Pier Paolo Pasolini, le inchieste e le periferie romane.

Con Simona Zecchi, Floriana Bulfon, Clara Corsetti, Nella Converti e Giulia Torlone.

Sabato 26 giugno

“L’Assedio”

Storie di mafie a Roma e nel Lazio dal libro del professor Enzo Ciconte

Con Tommaso Verga, Carmen Vogani, Simona Zecchi ed Enzo Ciconte.

Domenica 27 Giugno

“Il Mondo in Fiamme”

Dal libro di Naomi Klein, dibattito su emergenza climatica, pandemia, fenomeni migratori e ambiente

Con Giulio Valesini, Luca Teolato e Alice Regis.