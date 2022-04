Un programma elettorale che nasce dal confronto con i cittadini, quartiere per quartiere, strada dopo strada. Il candidato progressista Alberto Cuccuru continua gli incontri nel tour “Quartieri al Centro” che lo sta portando a raccogliere le esigenze e le idee direttamente dalla voce dei residenti nelle diverse zone della città. In realtà le proposte vengono anche messe per iscritto nelle cartoline da compilare e consegnare. Questo è successo lunedì a Guidonia centro, una delle tappe, Cuccuru ha incontrato i cittadini al mercato.

“Stiamo vivendo tutti insieme un’esperienza eccezionale con la costruzione del nostro programma elettorale che sta realmente partendo dal basso e dalle esigenze dei cittadini – dichiara Alberto Cuccuru – è proprio questo lo scopo di Quartieri al Centro e devo dire che, anche ieri, c’è stata una grande risposta sia al mercato che, poi, al bar. Questo è un segno inequivocabile che stiamo andando sulla strada giusta e che i cittadini vogliono e devono essere coinvolti nella vita pubblica”.

“La nostra prossima tappa sarà il borgo di Montecelio e saremo lì giovedì 14 aprile come sempre con un doppio appuntamento. Vi aspetto la mattina al mercato rionale alle 10 ed a breve forniremo i dettagli sul luogo pubblico nel quale ci rivedremo nel pomeriggio per la consegna delle cartoline”.